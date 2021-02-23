أسباب ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في أمريكا

بعدما أعلنت عن أول وفاة مثبتة بكوفيد-19 في 29 فبراير 2020 في منطقة سياتل، تجاوزت الولايات المتحدة الاثنين العتبة الرمزية لـ500 ألف وفاة بالوباء.لماذا سجلت أكبر قوة في العالم مثل هذه الحصيلة العالية من الوفيات بالمرض؟ وماذا استخلص الاخصائيون الأميركيون من هذه السنة الأولى من الوباء؟يقول الدكتور جوزيف ماسي الذي حارب جميع الأوبئة منذ الإيدز وهو اليوم أحد المسؤولين في مستشفى المهرست في كوينز حيث يعالَج عدد كبير من المصابين في نيويورك، إن وباء كوفيد-19 شكل عنصر مفاجأة.ويضيف أنه قبل الوباء كانت الولايات المتحدة تراقب فيروس كورونا "عن بعد". وكان هناك عدد قليل جدا من حالات سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد، نوع من كورونا رصد في 2002).ويقول "وفجأة وجدت الولايات المتحدة نفسها في صلب المشكلة".ويتابع أن رد فعل حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب "غير المنظم" لم يساعد موضحا "في بلد مثل بلدنا مع 50 ولاية ومساحة ضخمة وشبكة مستشفيات خاصة إلى حد كبير، كان من الصعب جمع كل الآراء حول الاستراتيجية نفسها".وقال إن واقع "تنافس المستشفيات للحصول على معدات الوقاية لم يكن له أي معنى، كان يجب جعل المسألة مركزية بشكل سريع جدا، ولم يقوموا بذلك".