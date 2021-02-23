البابا تواضروس ينعى القس روفائيل النقلوني

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن رحيل الراهب القس روفائيل النقلوني عن عمر ناهز 64 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 11 سنة.ولد الأب المتنيح يوم 2 سبتمبر 1957، وترهب بدير رئيس الملائكة جبريال بجبل النقلون بالفيوم يوم 15 مارس 2010، ونال درجة القسيسية في 19 مارس 2015.الأب المتنيح حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الكنسي، وكان يعمل قبل الرهبنة أستاذًا في الكلية الإكليريكية بإيبارشية المنيا، وكذلك بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، وبعد الرهبنة أصبح لفترة الممثل القانوني لمدارس القديس الأنبا أبرآم للغات ثم أستاذًا بمعهد الأرشيدياكون حبيب جرجس، والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية والكنسية، وبمعهد أرسينوي للموسيقي والألحان الكنسية بإيبارشية الفيوم.وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك الراهب القس روفائيل النقلوني طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.