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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف يعالج المخ لغة الإشارة؟

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:07 ص
لغة الإشارة
لغة الإشارة
وكالات
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صار من الواضح اليوم أن لغات الإشارة لغات مستقلة تماما ولها منظمة معقدة على عدة مستويات لغوية مثل النحو والمعنى.

يريد الباحثون في معهد ماكس بلانك لعلوم الإدراك البشري والدماغ الآن لمعرفة أي مناطق بالمخ مشاركة بالفعل في معالجة لغة الإشارة عبر دراسات مختلفة، ومدى التداخل الكبير مع مناطق المخ التي يستخدمها الأشخاص الذين يمكنهم السمع لمعالجة اللغة المسموعة. وفي دراسة تلوية نشرت مؤخرا في
مجلة "هيومان برين مابيند" جمعوا بيانات من تجارب تناولت لغة الإشارة أجريت حول العالم.

وجد الباحثون أن خصوصا ما يطلق عليها منطقة "بروكا" في الجزء الأمامي من المخ في النصف الأيسر هي إحدى المناطق الضالعة في معالجة لغة الإشارة في كل دراسة جرى تقييمها تقريبا وهذه المنطقة لطالما كانت معروفة بأنها تلعب دورا مركزيا في اللغة المنطوقة حيث تُستخدم للنحو والمعنى.

ومن أجل تصنيف أفضل لنتائجهم من الدراسة التلوية الحالية، قارن العلماء نتائجهم بقاعدة بيانات تحتوي على آلاف عدة من الدراسات ذات مسح دماغي، بحسب ما نقله موقع "ساينس ديلي" عن الدراسة.

وتؤكد النتائج على أن منطقة بروكا في النصف الأيسر من المخ هي عقدة مركزية في شبكة اللغة بالمخ البشري، وعلى حسب ما إذا كان الأشخاص يستخدمون اللغة في شكل إشارات أو أصوات أو كتابة، فإنها تعمل مع شبكات أخرى.

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