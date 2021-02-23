ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا لـ550224

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 550 ألفا و224 إصابة، بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 9907 ووصل عدد المتعافين من المرض عند 317 ألفا و600 من المصابين حتى صباح اليوم.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.