رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عودة الانخفاض الملحوظ في انبعاثات الفريون الضار بالأوزون

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:01 ص
الأوزون
الأوزون
وكالات
طباعة
رصدت دراستان دوليتان عودة التراجع في انبعاثات مادة كلورو فلورو الميثان المعروفة تجاريا باسم (الفريون) في العامين الأخيرين، وذلك بعد أن كانت أجهزة القياس أظهرت قبل بضع سنوات ارتفاعا مفاجئا في انبعاثات هذه المادة الضارة بالأوزون في الغلاف الجوي، والتي يُفْتَرَض أنه تم وقف إنتاجها بموجب اتفاقات دولية، وسرعان ما حامت الشبهات آنذاك حول الصين بوصفها مركز إنتاج هذا
المركب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المركب بالإضافة إلى إضراره بطبقة الأوزون، فإنه يُعْتَبَر أيضا من غازات الاحتباس الحراري.

وكان باحثون قد استنتجوا في الفترة بين عامي 2013 و2018 استنادا إلى قياسات عديدة أن هذه المادة لا تزال يتم إنتاجها واستخدامها في شرق الصين رغم الحظر الدولي. وأجرى فريقا بحث دوليان دراستين ونشرا نتائج الدراستين في مجلة "نيتشر" وانتهت الدراستان إلى أن كمية الانبعاثات السنوية من هذا المركب عادت إلى الانخفاض في العامين الماضيين إلى متوسط حجمها في الفترة بين عامي 2008 و2012.

يذكر أن ثلاثي كلورو فلورو الميثان، والذي يُرْمَز له بـ(CFC11-) هو أحد مركبات مادة الكلورو فلورو كربون التي كانت تُسْتَخْدَم في الماضي في عدة أغراض من بينها التبريد وعلب الرش (سبراي) والمواد الرغوية البلاستيكية.

وكان باحثون قد لاحظوا في حقبة السبعينيات أن مادة الكلورو فلورو كربون تضر طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس.

وكان قد تم اكتشاف ثقب طبقة الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبي في عام 1985، واتفق المجتمع الدولي بعد ذلك بعامين على إجراء تخفيض كبير لمادة الكلورو فلورو كربون بموجب بروتوكول مونتريال وبموجب اتفاقيات أخرى لاحقة حتى أصبح هناك حظر دولي على إنتاج هذه المادة القاتلة للأوزون منذ عام 2010.

وأعد الدراسة الأولى فريق من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NOAA) بقيادة ستيفن مونتزكا، وانتهت هذه الدراسة إلى حدوث تراجع سريع في قيم مادة ثلاثي كلورو فلورو الميثان في عامي 2019 و2020، واستخدم العلماء بيانات شبكتي قياس مستقلتين (NOAA، ووكالة تجربة غازات الغلاف الجوي العالمية المتقدمة AGAGE ) من محطات في مناطق نائية من أجل تحديد قيم المتوسطات العالمية.

وبحسب هذه القياسات، فقد انخفضت انبعاثات هذه المادة عالميا من 2018 إلى 2019 بمقدار 18000 طن في العام أي بنسبة 26%، ونوه الباحثون إلى أن الكمية المبنعثة من ثلاثي كلورو فلورو الميثان في 2019 (52 ألف طن) اقتربت من المتوسط السنوي في الفترة بين عامي 2008 و.2012

وكتب الباحثون أن " تراجع الانبعاثات العالمية يشير إلى تراجع كبير في الإنتاج غير المبلغ عنه من تلك المادة (، وبحسب شواهد وكالة التحقيقات البيئية الأمريكية فإن تلك المادة كان قد تم إنتاجها في 2018 في مصانع صينية ولاسيما لاستخدامها في تصنيع مواد عازلة من رغاوي البولي يوريثان كمادة مصنعة للرغوة، ومن ثم فقد ارتبطت تلك المادة جزئيا بالرغاوي ثم راحت تتسرب تدريجيا من هذه المنتجات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور

image description

سفير الفلبين بالقاهرة: نتطلع للتعاون مع دمياط في صناعة الأثاث

image description

جامعة أسيوط ثاني بطولة الجامعات للشطرنج طالبات

image description

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر علاجات كورونا

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أسباب ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في أمريكا

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

محاضرة حول أثر الحضارة المصرية على اليونانية بـ«الأعلى للثقافة» غدا

الحاج علي: 400 عنوان استعدادًا لمعرض القاهرة للكتاب

«جوته» يطلق سلسلة فعاليات «30-5 أدب» لدعم شباب الكتاب

بعد حصد جائزة ابن بطوطة..منصورة عز الدين ضيف اتحاد كتاب الإمارات