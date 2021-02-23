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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب» تحذر: بيانات حساب «المنظومة الإلكترونية» مسئولية الممول

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:00 ص
الضرائب
الضرائب
راندا التوني
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شدد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة أن يقوم الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكترونى الشخصى له وكلمة مرور، والذى أنشأ من خلاله حسابه على موقع منظومة الضرائب المصرية الإلكترونية هذا العام، نظرًا لأنه سيحتاج إلى استخدامه في تقديم إقراره الضريبي، واستخدام كل خدمات المنظومة خلال الأعوام القادمة، ونظرًا لسرية هذا الحساب وأهميته إذ يُعد وسيلة التواصل بين الممول والمصلحة، مضيفًا أن البيانات التي تقدم بها من خلاله تُعد مسئولية الممول صاحب الحساب، مؤكدًا على تحمل الممول كل العواقب القانونية وغير القانونية في حالة قيامه بإعطائه تلك البيانات السرية لأي أحد، وتخلي المصلحة مسئوليتها القانونية تمامًا عن أي تبعات لذلك في حالة قيام الممول بمخالفة ذلك.


وقال عبدالقادر: إن بعض الممولين لا يحتفظون بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور المستخدمين أول مرة عند تسجيل حسابهم على موقع المصلحة، الأمر الذي يتسبب في مشكلة عند قيامهم بتقديم إقرارتهم الضريبية العام الذي يليه، حيث إن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منهم الإقرار إلا بنفس البريد الإلكتروني الذي قاموا بإدخاله في المرة الأولى، مشددًا على ضرورة الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وأكد على ضرورة عدم تعامل الممول مع الأشخاص الذين يعرضون مساعدتهم في تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك، لما قد يسببه تداول البريد الإلكتروني والرقم السري للممول مع أي أشخاص آخرين قد يُسيئون استخدام بياناته- من حدوث مخاطر عديدة، موضحًا أن المصلحة تقدم التوعية والدعم المجاني لمساعدة الممولين خلال موسم الإقرارات من خلال فرق الدعم الفني المتواجدة داخل 227 مأمورية، لمساعدة الممول فى تسجيل حسابه على المنظومة الإلكترونية والرد على كل الاستفسارات وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وكذلك من خلال مكاتب الإرشاد الضريبي، لافتًا إلى إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية، واستحداث آخر متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة، بالإضافة إلى فيديوهات التوعية البسيطة التي تقدمها المصلحة من خلال قناة اليوتيوب التابعة لها، أو عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة.

وأضاف عبدالقادر أن مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة يقوم باستقبال كل الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

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