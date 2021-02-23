بعد تصدرهما الترند.. أبرز إطلالات الثنائي أحمد داوود وعلا رشدي

تصدر الثنائي علا رشدي وأحمد داوود، مؤشرات محرك البحث جوجل، بعد استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، حيث تحدثا عن علاقتهما وبدايتهما معا.



مهرجان الجونة الثالث

- مهرجان الجونة في دورته الثالثة



ظهرت علا بفستان أحمر من "التُل والشيفون"، منفوش قليلًا، ذو فتحة هوليوود، كاشفا ساقها كاملة، كما جاء مكشوفًا من جهة الصدر، ودون أكمام، وإلى جانبها داوود ببدلة سوداء كلاسيكية مع "بيبيون" عنق بسيط، وحذاء أسود لامع.



مهرجان الجونة الرابع

- مهرجان الجونة في دروته الرابعة



اختارت علا فستانا طويلا، باللون البيبي موف، بقماشة "بليسيه" نصف لامعة، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند الصدر، و"استراسات" ذهبية تزين أعلى الصدر والحزام الموجود في منتصف الفستان، اعتمدت علا تصفيفه شعر "الكحكة" المرتفعة، وماكياجا هادئا بألوان النيود، أما أحمد داود فاختار بدلة باللون الكحلي مع قميص بنفس اللون.





مهرجان الجونة الرابع

- مهرجان الجونة في دروته الرابعة



اختارت علا فستانا طويلا، باللون البيبي موف، بقماشة "بليسيه" نصف لامعة، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند الصدر، و"استراسات" ذهبية تزين أعلى الصدر والحزام الموجود في منتصف الفستان، اعتمدت علا تصفيفه شعر "الكحكة" المرتفعة، وماكياجا هادئا بألوان النيود، أما أحمد داود فاختار بدلة باللون الكحلي مع قميص بنفس اللون.





مهرجان القاهرة 41

- مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 41



اختارت علا فستان أبيض طويل سادة ومكشوف الظهر، في افتتاح مهرجان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، كما ظهر داوود ببدلة سوداء.





مهرجان القاهرة 42