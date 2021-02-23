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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرهما الترند.. أبرز إطلالات الثنائي أحمد داوود وعلا رشدي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:32 م
أحمد داوود وعلا رشدي
أحمد داوود وعلا رشدي
هويدا سعيد
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تصدر الثنائي علا رشدي وأحمد داوود، مؤشرات محرك البحث جوجل، بعد استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، حيث تحدثا عن علاقتهما وبدايتهما معا.
مهرجان الجونة الثالث
مهرجان الجونة الثالث
- مهرجان الجونة في دورته الثالثة

ظهرت علا بفستان أحمر من "التُل والشيفون"، منفوش قليلًا، ذو فتحة هوليوود، كاشفا ساقها كاملة، كما جاء مكشوفًا من جهة الصدر، ودون أكمام، وإلى جانبها داوود ببدلة سوداء كلاسيكية مع "بيبيون" عنق بسيط، وحذاء أسود لامع.
مهرجان الجونة الرابع
مهرجان الجونة الرابع
- مهرجان الجونة في دروته الرابعة

اختارت علا فستانا طويلا، باللون البيبي موف، بقماشة "بليسيه" نصف لامعة، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند الصدر، و"استراسات" ذهبية تزين أعلى الصدر والحزام الموجود في منتصف الفستان، اعتمدت علا تصفيفه شعر "الكحكة" المرتفعة، وماكياجا هادئا بألوان النيود، أما أحمد داود فاختار بدلة باللون الكحلي مع قميص بنفس اللون.

مهرجان الجونة الرابع
مهرجان الجونة الرابع
- مهرجان الجونة في دروته الرابعة

اختارت علا فستانا طويلا، باللون البيبي موف، بقماشة "بليسيه" نصف لامعة، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند الصدر، و"استراسات" ذهبية تزين أعلى الصدر والحزام الموجود في منتصف الفستان، اعتمدت علا تصفيفه شعر "الكحكة" المرتفعة، وماكياجا هادئا بألوان النيود، أما أحمد داود فاختار بدلة باللون الكحلي مع قميص بنفس اللون.

مهرجان القاهرة 41
مهرجان القاهرة 41
- مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 41

اختارت علا فستان أبيض طويل سادة ومكشوف الظهر، في افتتاح مهرجان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، كما ظهر داوود ببدلة سوداء.

مهرجان القاهرة 42
مهرجان القاهرة 42
- مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42

ارتدت علا فستانا باللون البينك من قماش الستان، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية، أما زوجها الفنان أحمد داوود فقد ارتدى بدلة باللون الرصاصي، وأسفلها قميصا أبيضا، وبنطلونا أسودا، وربطة عنق وحذاءً باللون الأسود.


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