«البرد» يقفز بأسعار البترول لأعلى مستوياتها منذ عام

قفزت أسعار البترول العالمية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها منذ عام بنسبة 5%، مدعومة بتراجع إنتاج الولايات المتحدة بسبب موجة الطقس البارد.وارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" بنسبة 5% ليسجل 66.24 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 4.5% ليسجل62.57 دولار للبرميل.وأدى استمرار تراجع المعروض من الخام إلى تفاؤل المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار البترول العالمية، كما تشير التقديرات إلى أن الطقس البارد أدى إلى توقف ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط.وكان بنك "جولدمان ساكس" أكد فى تقرير له عن توقعاته لأسعار النفط خلال الفترة القادمة أن سعر خام "برنت" سيصل إلى 75 دولارًا في الربع الثالث مع توقعات تعافي الطلب على الخام.