«جنة الصحراء الغربية».. أجمل الأماكن السياحية في سيوة

معبد وحي آمون

جبل الموتى

تبغبغ

شياطة

بئر واحد

البيت السيوي

جزيرة فطناس وجبل الدكرور

جبل الدكرور

حمام كليوباترا

كهف الملح

بعد مبادرة «شتي في مصر» والتي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، لتشجيع السياحة الداخلية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وبمشاهدة المعالم الأثرية نصحبكم إلي سيوة التي يطلق عليها جنة الله على الأرض لرصد أهم معالمها السياحية، ويمكن زيارتها خلال الشتاء.أحد المعابد الموجودة في واحة سيوة، يرجع للأسرة السادسة والعشرين وترجع أهميته إلى أن الإسكندر الأكبر تلقى نبوءة الإله آمون عند زيارته له.من أكثر الأماكن الذي يتوافد عليها السياح في سيوة، حيث أنه يضم عددًا من مقابر منحوتة في الصخر ذات مناظر ملونة وتعد أهمها مقبرة سي آمون.تبغبغ من إحدى المناطق السياحية شرق واحة سيوة، والتي تضمن المنطقة مقابر فرعونية وآثار حياة برية.تعد بحيرة جميلة محاطة بالرمال والأشجار البرية، كما يعد الطريق المؤدي إليها حجري في معظمه.يعتبر ضمن المناطق الشهيرة في سياحة السفاري، بجانب منطقتي تبغبغ والعرج.ففي تلك المكان يوجد التراث السيوي بأجمعه، فتم بناؤه على الطراز السيوي القديم ويحتوي على المشغولات اليدوية السيوية ذات الأشكال الجميلة.تعتبر جزيرة فطناس إحدى عجائب الله حيث نمت مجموعة من الحدائق وتفجرت عين مياه في وسط البحيرة المالحة، فتعد إحدى أهم مناطق الجذب السياحي بسيوة.وهو من أشهر الأماكن التي ياتي اليها السياح لتلقي العلاج حيث أصبحت شهرتة علاجية وخاصة في علاج الأمراض الروماتيزمية.إستخدمت كليوباترا الماء الدافئ الطبيعي كحمام طبيعي لها، يمكنك الإستمتاع بالسباحة في المياه الجوفية الكبريتية الطبيعية.يعتبر من أكثر الأماكن جذاب في سيوة حيث يتميز بانها ياتي اليها السياح من جميع انحاء العالم حيث يستخدم في استخراج الطاقة السلبية في الجسم.