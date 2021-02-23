«جنة الصحراء الغربية».. أجمل الأماكن السياحية في سيوة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:55 ص
هويدا سعيدطباعة
بعد مبادرة «شتي في مصر» والتي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، لتشجيع السياحة الداخلية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وبمشاهدة المعالم الأثرية نصحبكم إلي سيوة التي يطلق عليها جنة الله على الأرض لرصد أهم معالمها السياحية، ويمكن زيارتها خلال الشتاء.
معبد وحي آمون
أحد المعابد الموجودة في واحة سيوة، يرجع للأسرة السادسة والعشرين وترجع أهميته إلى أن الإسكندر الأكبر تلقى نبوءة الإله آمون عند زيارته له.
جبل الموتى
من أكثر الأماكن الذي يتوافد عليها السياح في سيوة، حيث أنه يضم عددًا من مقابر منحوتة في الصخر ذات مناظر ملونة وتعد أهمها مقبرة سي آمون.
تبغبغ
تبغبغ من إحدى المناطق السياحية شرق واحة سيوة، والتي تضمن المنطقة مقابر فرعونية وآثار حياة برية.
شياطة
تعد بحيرة جميلة محاطة بالرمال والأشجار البرية، كما يعد الطريق المؤدي إليها حجري في معظمه.
بئر واحد
يعتبر ضمن المناطق الشهيرة في سياحة السفاري، بجانب منطقتي تبغبغ والعرج.
البيت السيوي
ففي تلك المكان يوجد التراث السيوي بأجمعه، فتم بناؤه على الطراز السيوي القديم ويحتوي على المشغولات اليدوية السيوية ذات الأشكال الجميلة.
جزيرة فطناس وجبل الدكرور
تعتبر جزيرة فطناس إحدى عجائب الله حيث نمت مجموعة من الحدائق وتفجرت عين مياه في وسط البحيرة المالحة، فتعد إحدى أهم مناطق الجذب السياحي بسيوة.
جبل الدكرور
وهو من أشهر الأماكن التي ياتي اليها السياح لتلقي العلاج حيث أصبحت شهرتة علاجية وخاصة في علاج الأمراض الروماتيزمية.
حمام كليوباترا
إستخدمت كليوباترا الماء الدافئ الطبيعي كحمام طبيعي لها، يمكنك الإستمتاع بالسباحة في المياه الجوفية الكبريتية الطبيعية.
كهف الملح
يعتبر من أكثر الأماكن جذاب في سيوة حيث يتميز بانها ياتي اليها السياح من جميع انحاء العالم حيث يستخدم في استخراج الطاقة السلبية في الجسم.
معبد وحي آمون
أحد المعابد الموجودة في واحة سيوة، يرجع للأسرة السادسة والعشرين وترجع أهميته إلى أن الإسكندر الأكبر تلقى نبوءة الإله آمون عند زيارته له.
جبل الموتى
من أكثر الأماكن الذي يتوافد عليها السياح في سيوة، حيث أنه يضم عددًا من مقابر منحوتة في الصخر ذات مناظر ملونة وتعد أهمها مقبرة سي آمون.
تبغبغ
تبغبغ من إحدى المناطق السياحية شرق واحة سيوة، والتي تضمن المنطقة مقابر فرعونية وآثار حياة برية.
شياطة
تعد بحيرة جميلة محاطة بالرمال والأشجار البرية، كما يعد الطريق المؤدي إليها حجري في معظمه.
بئر واحد
يعتبر ضمن المناطق الشهيرة في سياحة السفاري، بجانب منطقتي تبغبغ والعرج.
البيت السيوي
ففي تلك المكان يوجد التراث السيوي بأجمعه، فتم بناؤه على الطراز السيوي القديم ويحتوي على المشغولات اليدوية السيوية ذات الأشكال الجميلة.
جزيرة فطناس وجبل الدكرور
تعتبر جزيرة فطناس إحدى عجائب الله حيث نمت مجموعة من الحدائق وتفجرت عين مياه في وسط البحيرة المالحة، فتعد إحدى أهم مناطق الجذب السياحي بسيوة.
جبل الدكرور
وهو من أشهر الأماكن التي ياتي اليها السياح لتلقي العلاج حيث أصبحت شهرتة علاجية وخاصة في علاج الأمراض الروماتيزمية.
حمام كليوباترا
إستخدمت كليوباترا الماء الدافئ الطبيعي كحمام طبيعي لها، يمكنك الإستمتاع بالسباحة في المياه الجوفية الكبريتية الطبيعية.
كهف الملح
يعتبر من أكثر الأماكن جذاب في سيوة حيث يتميز بانها ياتي اليها السياح من جميع انحاء العالم حيث يستخدم في استخراج الطاقة السلبية في الجسم.