حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

نشب حريق ضخم في عقار سكنى بعزبة 6 بمدخل مدينة دمياط الجديدة، صباح اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي، حيث تسبب البرق في اشتعال النيران في سطح العقار.وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.وشهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار ثلجية غزيرة في الساعات الأولى من اليوم، بعد أن شهدت المدينة موجة من الرياح الشديدة، أعقبها هطول الأمطار.