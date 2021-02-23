ميدان الشهابية مغطى بالثلوج فى دمياط (صور)

تحولت الشوارع المحيطة بميدان الشهابية بدمياط إلى شوارع مغطاة بالثلوج مثل شوارع أوروبا، حيث تسببت الأمطار الثلجية في تغطية الميدان بالكامل.ويعد ميدان الشهابية بدمياط، أحد أشهر الميادين بالمحافظة الذي يشهد حركة مرورية كثيفة.وشهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار ثلجية غزيرة فى الساعات الأولى من اليوم.