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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بغداد والرياض تناقشان الأوضاع الإقليمية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:39 ص
فؤاد حسين وبن فرحان
فؤاد حسين وبن فرحان
وكالات
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بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الأوضاع الإقليمية وتحقيق "المصالح المشتركة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" ذكر بيان للخارجية العراقية، أن "حسين زار الرياض بدعوة من نظيره السعودي بن فرحان، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها لما يخدم المصالح المشتركة، في إطار دعم الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي".

وأضاف، أن "الطرفين ناقشا الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة، وشددا على ضرورة التوافر على رؤى تعزز الاستقرار وتدعم الحلول التشاركية، وصولا لتحقيق التنمية المنشودة".

وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية العراقية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف وبحث معه عددا من الموضوعات التي تعنى بالعمل العربي المشترك، وفقا للبيان.

وأشار بيان الخارجية العراقية، إلى أن "الطرفين أكدا على ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك مع مجلس التعاون بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة".

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