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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:54 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
منة سالم
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ينشر موقع "الدستور" في هذا التقرير، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في القاهرة والجيزة وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021


مواعيد الصلاة فى القاهرة والجيزة


صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:14 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:51 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:07 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM

مواعيد الصلاة فى السويس


صلاة الفجْر 4:40 AM
الشروق 6:08 AM
صلاة الظُّهْر 11:33 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM

مواعيد الصلاة فى المنصورة


صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 5:01 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM

مواعيد الصلاة فى الغردقة


صلاة الفجْر 4:33 AM
الشروق 5:59 AM
صلاة الظُّهْر 11:28 AM
صلاة العَصر 2:35 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:15 PM

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ


صلاة الفجْر 4:31 AM
الشروق 5:58 AM
صلاة الظُّهْر 11:27 AM
صلاة العَصر 2:32 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:12 PM

مواعيد الصلاة فى أسوان


صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM

مواعيد الصلاة فى بني سويف

صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:44 PM
صلاة المَغرب 5:05 PM
صلاة العِشاء 6:24 PM

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجْر 4:41 AM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:35 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM

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مواعيد الصلاة فى أسيوط


صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:09 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM

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