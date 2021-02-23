مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:54 ص
منة سالمطباعة
ينشر موقع "الدستور" في هذا التقرير، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في القاهرة والجيزة وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية.
صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:14 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:07 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM
صلاة الفجْر 4:40 AM
الشروق 6:08 AM
صلاة الظُّهْر 11:33 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 5:01 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM
صلاة الفجْر 4:33 AM
الشروق 5:59 AM
صلاة الظُّهْر 11:28 AM
صلاة العَصر 2:35 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:15 PM
صلاة الفجْر 4:31 AM
الشروق 5:58 AM
صلاة الظُّهْر 11:27 AM
صلاة العَصر 2:32 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:12 PM
صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM
الشروق 6:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:44 PM
صلاة المَغرب 5:05 PM
صلاة العِشاء 6:24 PM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:35 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021
مواعيد الصلاة فى القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:14 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM
مواعيد الصلاة فى الإسكندريةصلاة الفجْر 4:51 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:07 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM
مواعيد الصلاة فى السويس
صلاة الفجْر 4:40 AM
الشروق 6:08 AM
صلاة الظُّهْر 11:33 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
مواعيد الصلاة فى المنصورة
صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 5:01 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM
مواعيد الصلاة فى الغردقة
صلاة الفجْر 4:33 AM
الشروق 5:59 AM
صلاة الظُّهْر 11:28 AM
صلاة العَصر 2:35 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:15 PM
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:31 AM
الشروق 5:58 AM
صلاة الظُّهْر 11:27 AM
صلاة العَصر 2:32 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:12 PM
مواعيد الصلاة فى أسوان
صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM
مواعيد الصلاة فى بني سويفصلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:44 PM
صلاة المَغرب 5:05 PM
صلاة العِشاء 6:24 PM
مواعيد الصلاة فى الإسماعيليةصلاة الفجْر 4:41 AM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:35 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
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صلاة المَغرب 5:09 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM
مواعيد الصلاة فى أسيوط
صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:09 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM