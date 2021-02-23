سجن مدير أعمال هيفاء وهبى 5 سنوات فى قضية النصب

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، حكمها على محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بالسجن 5 سنوات، في تهمتي التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.يذكر أن محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أكد أنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي، فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.