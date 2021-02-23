رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سجن مدير أعمال هيفاء وهبى 5 سنوات فى قضية النصب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:37 ص
هيفاء وهبي ومحمد
هيفاء وهبي ومحمد وزيري
محمد عيسى
طباعة
أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، حكمها على محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بالسجن 5 سنوات، في تهمتي التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

يذكر أن محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أكد أنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي، فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.

موضوعات متعلقة

الاتحاد الدولى لكرة اليد يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

انتشال 7 جثث في غرق مركبين ببحيرة مريوط

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

الاتحاد الدولى لكرة اليد يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام

مصر تفوز على الكاميرون 3-1 بكأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 21 سنة

الآن.. أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول.. الرابط والخطوات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

العم مصباح والحمار مشكاح جديد المركز القومي لثقافة الطفل

الليلة.. مناقشة رواية «غيوم فرنسية» لضحى عاصى

«حروب الجيل الرابع والخامس» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

غدًا.. دار الكتب تناقش موهبة العقاد وحضارة الشعوب