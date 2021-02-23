انتشال 7 جثث من مركب صيد غارق ببحيرة مريوط

قال الدكتور رأفت حمزة أحد الغواصين المتطوعين للبحث عن غرقى مركب الصيد ببحيرة مريوط في برج العرب، إنه بالتواصل مع أهالي المنطقة أفادوا بأنه تم انتشال 7 جثامين وجار البحث عن الباقين في مياه البحيرة من أصل 19 فردًا من أسرة واحدة.أضاف حمزة، لـ«الدستور»، أن طبيعة المنطقة محل حادث الغرق على عمق من 3-7 أمتار وحدود الغرق يبعد عن الشاطئ بمسافة ٤٠٠ متر، والمياه تعرضت للعكارة بسبب محاولات البحث عن الجثامين، مطالبًا بسرعة البحث عن الجثامين، حتى لا تعيقنا النوة الشتوية المقرر أن تبدأ غدًا.وشهدت منطقة برج العرب وتحديدًا داخل بحيرة مريوط غرق 19 فردًا من أسرة واحدة، وتعالت اصوات طلبات الإغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب غواصين وبالانتقال لموقع حادث الغرق للبحث عن الغرقى الباقيين في مياه بحيرة مريوط.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركبى صيد على متنهم أكثر من13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.وتوجهت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسؤولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من 6 أشخاص آخرين.