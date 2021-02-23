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محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 23 فبراير 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:32 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين حقيقي توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 والتي جاءت على النحو التالي:

مهنيًا: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة.

عاطفيًا: الحبيب يطلب منك جوابًا نهائيًا حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه.

صحيًا: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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