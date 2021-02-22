تنكيس الأعلام الأمريكية 5 أيام بعد تجاوز وفيات كورونا نصف المليون

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام الأمريكية لمدة 5 أيام بعد تجاوز وفيات كورونا نصف المليون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.وفى وقت سابق أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام الأمريكية لمدة 5 أيام بعد تجاوز وفيات كورونا نصف المليون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن سيلقي تصريحات الليلة لتكريم ما يقرب من 500 ألف أمريكي ماتوا بسبب فيروس كورونا.دثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن سيلقي تصريحات الليلة لتكريم ما يقرب من 500 ألف أمريكي ماتوا بسبب فيروس كورونا.