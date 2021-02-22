تونس تسجل 575 إصابة و18 وفاة كورونا

سجلت وزارة الصحة التونسية، 18 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و811 حالة.وذكرت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 575 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 228 ألفًا و937 حالة مشيرة إلى أنه تم تسجيل شفاء 751 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا".وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و997 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 278 حالة، إلى جانب 109 حالات على أجهزة التنفس الاصطناعي.