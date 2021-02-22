أهالى رشيد يشيعون جثمان رجل الأعمال ياسين عجلان (فيديو)

شيع المئات من أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، منذ قليل، جثمان رجل الأعمال ياسين عجلان، الذى لقي مصرعه ظهر اليوم في حادث انقلاب سيارته بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.وكان المستشار عز الدين غلوش، رئيس نيابة وادى النطرون، قد صرح منذ قليل بدفن جثمان رجل الأعمال ياسين عجلان.كانت محافظة البحيرة قد شهدت ظهر اليوم حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة ـ الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون لقى على إثرها رجل الأعمال ياسين عبدالفتاح عجلان 68 سنة مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد، مصرعه بينما أصيبت زوجته "اميره حازم الشريف" 58 سنة، بكسر بالكعب اليسري وكدمات متفرقة بالجسم، و"مصطفي عبد الحميد نصر" 28 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.