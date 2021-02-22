«الأوقاف» تفتتح 23 مسجدًا جديدًا.. الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا جديدًا، الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تمَّ افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى الآن 934 مسجدًا، والمساجد التي سيتم افتتاحها هي:(1) مديرية أوقاف البحيرة1.مسجد الشلبي – قرية 8 - إدكووزارة الأوقاف2.مسجد زراعة 5 – قرية 7 - إدكووزارة الأوقاف3.مسجد الرجال – قرية كوم بلال - إدكووزارة الأوقاف4.مسجد عزبة قنديل– التوفيقية– إيتاي البارودوزارة الأوقاف5.أبوالقاسم الملهطاني– دمنهور غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف6.النور مدخل أبوالشقاف– حوش عيسىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف7.الطنطاوي الغربي البساتين– دمنهور غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف8.الوسط – منشأة الوكيل – مركز دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف9.الوسطاني إبيا الحمراء – مركز الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف10.عبادالرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف11.التوحيد –عزبة لطفي كوم اشو كفرالدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف12.مسجد مظهر – قرية مظهر زاوية غزال - دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف13.مسجد الشهداء – قرية بادم غزال - دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف14.مسجد السراح– قرية العلامية الكبرى - الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف15.مسجد ع المأمور العمرية –دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف(2) مديرية أوقاف الشرقيةالمسجد وعنوانهالتنفيذ16.الكبير أبو سلطان – إدارة أبو حمادجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف17.مسجد البوري – الفرايحة – أولاد صقرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف(3) مديرية أوقاف الفيومالمسجد وعنوانهالتنفيذ18.مسجد المدينة الصناعية – بندر طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف19.التقوي – دوار الوابور – العزيزية طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف20.الإخلاص – سويرس – الجالي طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف21.محمد رياض – فانوس - طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف(4) مديرية أوقاف المنوفيةالمسجد وعنوانهالتنفيذ22.الشيخ غريب المعداوي – شنواي – مركز أشمونجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف(5) مديرية أوقاف الأقصرالمسجد وعنوانهالتنفيذ23.بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف