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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تفتتح 23 مسجدًا جديدًا.. الجمعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:33 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا جديدًا، الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تمَّ افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى الآن 934 مسجدًا، والمساجد التي سيتم افتتاحها هي:

(1) مديرية أوقاف البحيرة

1.
مسجد الشلبي – قرية 8 - إدكو
وزارة الأوقاف

2.
مسجد زراعة 5 – قرية 7 - إدكو
وزارة الأوقاف

3.
مسجد الرجال – قرية كوم بلال - إدكو
وزارة الأوقاف

4.
مسجد عزبة قنديل– التوفيقية– إيتاي البارود
وزارة الأوقاف

5.
أبوالقاسم الملهطاني– دمنهور غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6.
النور مدخل أبوالشقاف– حوش عيسى
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7.
الطنطاوي الغربي البساتين– دمنهور غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8.
الوسط – منشأة الوكيل – مركز دمنهور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9.
الوسطاني إبيا الحمراء – مركز الدلنجات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10.
عبادالرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11.
التوحيد –عزبة لطفي كوم اشو كفرالدوار
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12.
مسجد مظهر – قرية مظهر زاوية غزال - دمنهور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.
مسجد الشهداء – قرية بادم غزال - دمنهور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14.
مسجد السراح– قرية العلامية الكبرى - الدلنجات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.
مسجد ع المأمور العمرية –دمنهور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(2) مديرية أوقاف الشرقية

م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

16.
الكبير أبو سلطان – إدارة أبو حماد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

17.
مسجد البوري – الفرايحة – أولاد صقر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(3) مديرية أوقاف الفيوم

م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

18.
مسجد المدينة الصناعية – بندر طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19.
التقوي – دوار الوابور – العزيزية طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20.
الإخلاص – سويرس – الجالي طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21.
محمد رياض – فانوس - طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(4) مديرية أوقاف المنوفية

م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

22.
الشيخ غريب المعداوي – شنواي – مركز أشمون
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(5) مديرية أوقاف الأقصر

م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

23.
بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماري
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

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