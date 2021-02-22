تحميل ملخص الكيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 pdf





وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه الخدمة لطلاب الثانوية لعام 2021، حتى تغنيهم عن شراء الكتب المدرسية، حيث يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الإلكتروني وتحميل كافة الكتب المدرسية بدون مجهود.