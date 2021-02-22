رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحميل ملخص الكيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 pdf

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:41 م
طلاب
طلاب
هبه محمد
طباعة
ارتفعت عمليات البحث مؤخرًا على جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الثانوي، عن تحميل ملخص الكيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 pdf، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط تحميل ملخص الكيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021، لمساندة طلاب الصف الثانوي قبل أداء امتحاناتهم، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي أصبح أشد شراسة وأسرع في الانتشار.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الثانوي، يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تحميل ملخص الكيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 pdf، وذلك وفقًا لبيان من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحميل ملخص الكيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 pdf


وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن امتحانات الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي ستكون على التابلت داخل لجان الامتحانات المراقبة، وذلك في الدروس المقررة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021 في المناهج الدراسية المختلفة، وأكد طارق شوقي، على لا نيه نهائيًا لحذف أي أجزاء من المناهج قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول لأي من الصفوف الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن كل الكتب المدرسية متاحة للطلاب ويمكن تحميلها من خلال الرابط الإلكتروني، لمساعدة الطلاب في التدريب والمراجعة على الاسئلة قبل أداء الامتحانات، وأتاحت الوزارة هذه الخدمة لطلاب الثانوية العامة، إلتزامًا بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خوفًا على صحة الطلاب من عدوى وباء كورونا القاتل، وذلك بعد أن أغلق كورونا المدارس والمراكز التعليمية، ويمكنك عزيزي الطالب تحميل الكتب المدرسية من خلال هذا الرابط الإلكتروني: elearning1.moe.gov.eg


خطوات الحصول على الايميل الموحد للصف الثاني الثانوي


وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه الخدمة لطلاب الثانوية لعام 2021، حتى تغنيهم عن شراء الكتب المدرسية، حيث يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الإلكتروني وتحميل كافة الكتب المدرسية بدون مجهود.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصريين

أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي

سامح فايز: أخطر ألاعيب دور النشر هو صناعة نجوم وهميين

«ارسم بطلك».. مبادرة لتحويل أبطال الأعمال الأدبية للوحات فنية