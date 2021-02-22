مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان في انقلاب سيارة

أعلنت مديرية أمن البحيرة، اليوم عن وفاة ياسين عجلان رجل الأعمال المصري.وتلقت مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد والي، مساء اليوم بلاغا مفاده انقلاب سيارة على طريق الصحراوي ووجود متوفي ومصابين.وتبين أن السيارة ملاكي لصاحبها رجل الأعمال المصري ياسين عجلان رفقة أسرته.