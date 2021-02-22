طريقة عمل الطحينة بالسمسم في المنزل

تعتبر الطحينة بالسمسم، من الأطعمة التي لا غنى عنها بالمنزل، وتعد طريقة تحضيرها من الأمور المعقدة لدى الكثير من ربات البيوت.وتعد طحينة السمسم من الأصناف الغذائية التي تضاف الى الكثير من الأطعمة مثل وجبة السمك واللحم المشوي، لذا نقدم في هذا التقرير طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.مكونات طحينة السمسم:كوب من السمسم.كوب من الدقيق.كوب زيت.كوب فول سوداني.طريقة تحضير طحينة السمسم:ضعي كوب السمسم المحمص في المطحنة الصغيرة، ويتم طحنة جيدًا.يتم إضافة الفول السوداني حسب الرغبة.يوضع السمسم المطحون مع كوب الزيت والدقيق، ويتم خلطه جيدًا بالخلاط.يتم إضافة الزيت عند الخلط حتى نحصل على القوام المناسب للطحينة، وبعد ذلك تترك حتى تبرد وتحفظ بعد ذلك في العبوة.فوائد طحينة السمسم؟تعتبر طحينة السمسم من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية والمهمة للجسم، حيث تحتوي على كمية عالية من الحديد، لذلك تعتبر ضرورية للأشخاص المصابين بفقر الدم.كما أنها تحتوي على الميثيونين، والذي بدوره يعمل على تنقية الجسم من السموم خصوصا الكبد، بالإضافة الى خفض مستويات الكوليسترول العالية بالجسم.