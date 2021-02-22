باراجواى تبدأ برنامجا للتطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة في باراجواي انطلاق برنامج لتوزيع لقاحات كورونا، على أن يتم أولا تطعيم موظفي الرعاية الصحية بلقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد للفيروس.ووفقا لموقع وزارة الصحة، فإن أكثر من 35 ألف شخص سجلوا بالفعل للحصول على اللقاح.وأعلنت الحكومة أن الأولوية ستكون للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن خلال المرحلة الأولى من البرنامج.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة خوليو مازوليني القول في تصريحات تليفزيونية إنه يتعين تلقيح 50% من السكان بحلول نهاية ديسمبر مع توقع تحسن إمدادات اللقاحات في النصف الثاني من العام.وكانت باراجواي قد حصلت الخميس الماضي على أربعة آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك في".ووفقا لموقع جامعة "جونز هوبكنز" فقد سجلت البلاد نحو 152 ألف إصابة إجمالية بكورونا وأكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة.