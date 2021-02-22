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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط تعتمد 300 مليون جنيه لمواجهة الأمطار بالإسكندرية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:23 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعم وزارة الإسكان بمبلغ 300 مليون جنيه لمشروع "توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية" كدفعة مقدمة للبدء فى تنفيذ رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تحقيق خطوات سريعة على أرض الواقع للتنفيذ والانتهاء من مشروعات رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية قبل حلول موسم الشتاء القادم أكتوبر 2021 كحد أقصى.

وأضافت "السعيد" أن المبلغ المعتمد جاء فى إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتلبية المطالبات العاجلة والمُلحة لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار جهود الدولة للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية.

وأوضحت السعيد أن الوزارة حريصة علي دعم تنفيذ المشروعات القومية الكبري ومواجهة وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجهها، مضيفة أن مشروعات الصرف الصحي تحظي بأهمية كبيرة في اجتماعات الحكومة بما يشمل التأكيد على ضرورة دعم تلك المشروعات وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أي مشروعات عاجلة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وافقت مؤخرًا على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021.

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