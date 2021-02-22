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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لعاطل متهم بقتل جاره لخلافات بينهم في البساتين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:26 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد قتل جاره لخلافات بينهما في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم خالد محمد، وشهرته «خالد زنجر»، 21 سنة، عاطل بالاشتراك مع 3 آخرين بقتل وآخر مجهول المجني عليه عمرو عبد اللاه عبد العال مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «بنادق آلية» وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الثاني وابل من الأعيرة النارية صوبه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضافت تحريات الرائد شرطة خالد الدمرداش رئيس مباحث قسم شرطة البساتين حدوث مشاجرة بين المتهم الأول والمجني عليه قام على إثرها المتهمين بالترصد وإطلاق النار على المجني عليه من السلاح الآلى بحوزة المتهم الأول قاصدا من ذلك قتله.

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