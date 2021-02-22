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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة متهم بتزوير محررات للاستيلاء على أموال بنك في المعادي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:17 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، ببراءة متهم بالاشتراك مع آخرين بتزوير محررات وأختام للاستيلاء على أموال فرع أحد البنوك في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم إيهاب ع بالاشتراك مع أخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين في تزوير محرر منسوب إلى أحد الشركات المساهمة المصرية وهما «كشف حساب منسوب صدوره لبنك عودة فرع نادي الشمس» بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة وتقليد أختام منسوبة لأحد البنوك للاستيلاء على أموال البنك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها ايهام البنك بواقعة مزورة بأن قدما للبنك المحرر المزور، مع علمهما بتزويره.‎

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