مجلس خبراء القيادة الإيرانية: عودة واشنطن للاتفاق النووي مضرة

علق مجلس خبراء القيادة الإيرانية، اليوم الاثنين، على عودة الولايات المتحدة الامريكية للاتفاق النووي النبرم في عام 2015، مشيرًا إلى أن "عودة أو عدم عودة الولايات المتحدة ليست مفيدة فحسب، بل مضرة أيضًا".ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، أضاف المجلس في ختام اجتماعه الذي يعقد بعد توقف دام عاما كاملا بسبب جائحة كورونا، أن "دعوة الولايات المتحدة للاتفاق دون رفع العقوبات لا تجدي نفعا".وأكد المجلس الذي صوت على تمديد رئيسه آية الله أحمد جنتي (94 عاما) لمدة عامين آخرين، أن "التفاوض حول برنامج الصواريخ خط أحمر بالنسبة للنظام".هذا بينما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، بأن طهران تدرس حاليا مقترح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لعقد اجتماع مشترك بين إيران والدول الاعضاء في الاتفاق النووي بمشاركة أميركا بصفة ضيف فيه.وقال خطيب زاده، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن "أمريكا لن تشارك في أي مفاوضات ومحادثات قبل الالتزام بالاتفاق النووي والرفع المؤثر للعقوبات".وتأتي هذه التطورات عقب يوم من إعلان إيران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايقاف عمليات التفتيش الطوعية اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء.