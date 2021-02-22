فيتنام تبدأ التطعيم ضد كورونا في مارس المقبل

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، أن فيتنام سوف تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في مارس المقبل، حيث سوف يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية والمواطنون الأكثر عرضة للإصابةبالفيروس أول من يتلقون اللقاح.وقالت صحيفة توي تري اليوم " سوف تبدأ أول موجة من التطعيم، التي ستكون الأولوية فيها للعاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس،في مارس المقبل، عقب وصول أول دفعة من لقاح استرازينيكا وخضوعه لفحوصات الجودة".وقالت فيتنام إنها تتوقع تلقى 60 مليون جرعة لقاح عام 2021، 30 مليون جرعة منها سوف تحصل عليها وفقا لخطة كوفاكس.