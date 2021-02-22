وزيرة التضامن: ننفذ توجيهات الرئيس بتحسين جودة حياة المواطن

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن الوزارة معنية بتحسين جودة حياة المواطن منذ طفولته وحتى ما بعد بلوغه سن المعاش، مؤكدة خلال لقائها مع ممثلي الجمعيات الأهلية بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بأهمية تغيير القوى الناعمة للمواطن المصري.وأضافت وزير التضامن الاجتماعي، أن تطوير القرى المصرية سبقها تطوير المناطق غير الحضارية، التي تعتبر مهمة وطنية وإنسانية يحب مشاركة المجتمع المدني بها، ولن تستطيع الحكومة القيام بالعمل بمفردها، لذلك كان يجب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل معا بصدق لتحقيق التنمية المستدامة 2030".