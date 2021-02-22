سلمى الديب: مسلسل الـ15 حلقة أفضل من المط.. وسعيدة بالعمل مع «الشريف»

تواصل الفنانة سلمي الديب تصوير دورها في مسلسل "كوفيد 25" والذي يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ويعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.وقالت سلمي الديب في تصريحات لجريدة "الدستور" إنها سعيدة بالعمل مع كل من الفنان يوسف الشريف والمخرج أحمد نادر جلال حيث أن العمل معهم في مسلسل كوفيد 25 يعد الثالث لها بعد أن قدمت معه مسلسلين الأول هو "زي الورد" والثاني هو مسلسل "كفر دلهاب".ورفضت سلمى الديب الكشف عنها بشكل نهائي وذلك لأن فريق العمل يتكتم على التفاصيل الخاصة؛ مؤكدة أن فكرة 15 حلقة جيدة وتتيح إيصال مضمون ورسائل معينة في حلقات قصيرة بعيدة عن المط والملل بالحلقات الطويلة خاصة أن طبيعة العمل تطلب ذلك.واختتمت سلمى حديثها مؤكدة أنها سعيدة بالعمل مع المؤلفة انجي علاء خاصة وأنها تعاونت معها من قبل من خلال مسلسل بلا دليل بطولة النجم خالد سليم متمنية أن يلقي دورها في العمل والمسلسل بشكل كامل اعجاب الجمهور فور عرضه.وتعاقدت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة فى بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، وهم كالتالى: أيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف انجي علاء إخراج أحمد نادر جلال.