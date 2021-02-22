رئيس الوزراء البريطاني يقدّم خطّته للخروج من الإغلاق

يعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، خطّته لإخراج إنجلترا من الإغلاق الذي يأمل أن يكون الأخير، مع هدف إعادة فتح المدارس قريبًا.وفُرض مطلع يناير إغلاقًا جديدًا لمكافحة وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 120 ألف شخص في بريطانيا وجعل المستشفيات على شفير أزمة.وبعدما بات ممكنا ملاحظة آثار "الإغلاق" وحملة التلقيح مع انخفاض أعداد الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات، يعتزم جونسون إعلان تدابير تخفيف الإغلاق.