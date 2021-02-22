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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

3 ميداليات تذكارية لبطاركة الكنيسة من مصلحة سك العملة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:32 م
وزارة المالية
وزارة المالية
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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أصدرت مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية التابعة لوزارة المالية، ٣ ميداليات تذكارية للآباء البطاركة أصحاب القداسة البابا كيرلس السادس، والبابا شنوده الثالث، والبابا تواضروس الثاني، وذلك بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على نياحة القديس البابا كيرلس، وتجليس مثلث الرحمات البابا شنودة خلفًا له.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريح نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن مصلحة الخزانة وسك العملة لا تدخر جهدًا فى توثيق ذاكرة مصر سياسيًّا واقتصاديًّا ودينيًّا من خلال التصميمات المتفردة لأهم الأحداث التاريخية في شتى المجالات والقيام بـ«سكها» في عملات تذكارية؛ بما يُساعد في تنمية الوعي، والحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين، على النحو الذى يُسهم في تحصينهم ضد أي محاولات لتزييف وعيهم أو اختراقهم فكريًّا، وأضاف أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، ستظل نموذجًا متفردًا في التعايش الإيجابي المشترك بين جناحي الأمة، وستبقى الوحدة الوطنية دافعًا قويًّا لتضافر كل الجهود الوطنية المخلصة في تعزيز المسيرة التنموية، موضحًا أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اختارت بالتعاون مع المقر البابوى بالكاتدرائية ومعهد الدراسات القبطية، أفضل الصور والعبارات الخاصة بكل بطريرك؛ لإصدار ميداليات تذكارية تُخلد ذكرى بطاركة العصر الحديث للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.

وسُكت الميدالية الأولى للبابا كيرلس السادس، ببورتريه شخصي لقداسته مدون عليه اسمه باللغة القبطية في الوجه، وفي ظهرها إحدى أشهر الآيات التي كان يرددها وهي: "صلوا كل حين"، بجانبها صورة للكاتدرائية المرقسية التي تأسست في عهده، والثانية للبابا شنودة الثالث، وهي عبارة عن بورتريه شخصي له مدون عليه اسمه باللغة القبطية، وعلى الظهر إحدى عباراته الشهيرة وهي: "مصر وطن يعيش فينا"، وصورة للمقر الباباوي الذي تأسس في عهده، أما الميدالية الثالثة فهي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عبارة عن بورتريه شخصى، وعلى الظهر صورة لكاتدرائية ميلاد المسيح وآية "أحبوا بعضكم بعضًا" التي يستخدمها قداسته كثيرًا.

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