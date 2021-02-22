ارتفاع ثقة الشركات الألمانية بفضل قوة التصنيع

انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية اليوم الاثنين، وشددت كذلك الرقابة على كل مداخلها، تحسبا لتظاهرات محتملة بمناسبة مرور سنتين على الحراك الشعبي ضد النظام.ووجد سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول الى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية، على أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس.شهد الجزائر تعزيزات أمنية غير مسبوقة شملت إقامة حواجز أمنية على جميع مداخل العاصمة، كما انتشرت قوات الشرطة بالزي الرسمي وبشاحناتها عبر مختلف الأحياء الكبرى وذلك تحسبا لمظاهرات شعبية من المقرر أن تخرج استجابة للنداء بالعودة للحراك الشعبي.