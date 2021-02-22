جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

استنفرت السلطات النيوزيلندية اليوم الاثنين، لمحاولة إنقاذ العشرات من الحيتان الطيارة العالقة على شريط ساحلي في أقصى شمال الجزيرة الجنوبية، وهو المكان الذي غالبًا ما تجنح إليه مجموعات من هذه الحيتان.وأعلنت وزارة حفظ التنوع الحيوي العثور على 49 من هذه الثدييات صباح الاثنين في فارويل سبيت، وهو شريط رملي يقع على بعد 90 كيلومترًا شمال مدينة نيلسون.وبحلول منتصف بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي، نفق ما لا يقل عن تسعة حيتان طيارة فيما يواصل نحو 60 شخصًا العمل على إنقاذ الحيتان الأخرى وإبقائها على قيد الحياة على أمل أن تتمكن من العودة إلى البحر بفعل المدّ.وقال ناطق باسم الوزارة إن "خبراء في الثدييات البحرية سيشاركون في عمليات إعادة تعويم الحيتان ورعايتها على الشاطئ، وسيحاولون توفير جو من الرطوبة لها".ويمتد شريط فارويل سبيت الرملي على مسافة 26 كيلومترًا انطلاقًا من خليج غولدن باي.