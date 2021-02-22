أول صورة للمتهم باغتصاب «الطفلة جنى» في الجيزة

حصلت «الدستور» على صور «علاء الدين» 27 سنة عاطل، والمتهم باغتصاب الطفلة "جنى" 3 سنوات، في منطقة العمرانية غرب بمحافظة الجيزة.ووردت إشارة إلى اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، من مأمور قسم شرطة العمرانية، تفيد بتلقيه بلاغا من سيدة تتهم نجل عم أطفالها بهتك عرض ابنتها 3 سنوات واغتصابها بنطاق القسم، وبعمل التحريات توصلت أجهزة الأمن بالجيزة إلى صحة البلاغ.وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبمناقشة وتضييق الخناق عليه انهار وأقر بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإرساله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.