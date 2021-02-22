محافظ الوادي الجديد: إعلان موقف طلبات تصالح خلال أيام.. وفرصة أخيرة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن منظومة عمل التصالح في مخالفات البناء تكثف من عملها بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لتيسير المهمة على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المقررة للتصالح، مؤكداََ أن لجان البت تنتهت من فحص عدد من الطلبات وسيتم الإعلان عن موقفها خلال الأيام القليلة القادمة.وناشد المحافظ المواطنين سرعة تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المقررة للتصالح نهاية مارس القادم لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، فيما تستقبل المراكز التكنولوجية طلبات المواطنين خلال ساعات العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية، للتيسير على المواطنين ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.