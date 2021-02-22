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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط: صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 7 مارس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:55 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، والدكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية؛ وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة


وخلال الاجتماع تم مناقشة نتائج تحليل البيانات الخاصة بالدفعات السابقة من قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافى للمستفيدين، ومعدلات الصرف من منافذ البريد المصرى والبنك الزراعى، وفاعلية استخدام المحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول، وتم الاستقرار على تحديد موعد صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة الأحد 7 مارس المقبل.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية وفق قواعد الاستحقاق التي تضمن وصول المنحة لمستحقيها، والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات الشريكة لتسهيل عمليات الصرف من البريد والبنك الزراعى المصرى والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

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وأضافت السعيد أن اختيار موعد الصرف محكوم بعدة محددات، أهمها التنسيق مع جهات الصرف لضمان عدم التكدسات، وإجراء الصرف وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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