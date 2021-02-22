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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة «المحاجر والرخام»: 25‏% تخفيضات في الأسعار ضمن مبادرة تطوير القرى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:10 ص
المحاجر والرخام والجرانيت
المحاجر والرخام والجرانيت
دعاء أبو العزم
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اجتمعت شعبة مستغلي المحاجر والرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع مسئولي مكتب الإرشاد الضريبي؛ لشرح المنظومة الجديدة للتسجيل الإلكتروني.

وبحسب بيان اليوم الإثنين، قال محمد عارف، رئيس الشعبة، خلال الاجتماع، إنه سيتم التعاون مع الجهات المسئولة عن تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم تخفيضات بنسة 25%‏ بالنسبة للأسعار، وكذلك سيضاف خدمة التوصيل التركيب المجاني للقرى المشاركة في المبادرة.

ولفت إلى أن هذه مساهمة من الغرفة التجارية وشعبة المحاجر والرخام والجرانيت؛ نوع من المشاركة المجتمعية لتخفيف الأعباء عن الحكومة، وأن يكون للقطاع الخاص دور فعال لمساندة الدولة في تطوير القرى.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للمعارض المحلية والدولية برئاسة حنان إسماعيل؛ لتكون مهمتها تنشيط المبيعات داخليا وكسر حالة الركود التي يعانيها القطاع، بالإضافة إلى تسويق المنتجات المصرية من الرخام والجرانيت عالميا لزيادة الصادرات المصرية وتوفير عملة صعبة للبلاد.


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