البرلمان الإيراني: تعليق البروتوكول الإضافي النووي بشكل كامل غدا

أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل، انه سيتم تعليق تطبيق البروتوكول الإضافي النووي بشكل كامل غدًا الثلاثاء.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، أشار البرلمان الإيراني، أن أي تعاون خارج اتفاق الضمانات النووية سيكون محظورا.من جانبه أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الأحد، التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء.وكان البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قد أقر قانونا في ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية، ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ، الثلاثاء.