الإقبال الكثيف يجبر «التضامن» على مد معرض «ديارنا» للحرف اليدوية

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية"، والذي يقام هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" لمدة يومين إضافيين، لينتهي 27 بدلا من 25 فبراير الجاري.وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية، والتي تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، الأمر الذي دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، حيث شهدت منتجات الإكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.ويقام المعرض وفقًا لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الـ 10 مساء، ويقام على مساحة 2800 متر مربع، ويشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتي تتميز بالجودة والأسعار المناسبة، بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات وبعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من خلال عرض أعمالهم المتنوعة، والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.