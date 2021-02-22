«آثار الإسكندرية»: مشروع حماية قلعة قايتباي وقاها 100% من النوات

تفقد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، قلعة قايتباي الآثرية ومشروع الحماية البحرية للقلعة، والذي يتم لحماية الصخرة الأم للقلعة من النحر بسبب الأمواج.وتفقد «متولي» المشاية الخرسانية ومرسى اليخوت والأبراج الدائرية بالكويري، وكافة مكونات حاجز الأمواج لمتابعة تنفيذ مشروع الحماية البحرية.وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن المشروع كان سببا في حماية القلعة بنسبة 100% خلال كافة النوات هذا العام، حيث لم تتعرض القلعة أو السراديب والغرف الخاصة بها للغرق.كما واصل خلال جولته التفقدية معاينة مسائية لأحد المدافع من نوع "أرمسترونج" والذي يرجع لعصر الخديوي إسماعيل.