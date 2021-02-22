أكثر من 547 ألف إصابة بفيروس كورونا في سويسرا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 547 ألفا و775 إصابة، بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بكورونا، وصل إلى.9887 واستقر عدد المتعافين من المرض عند 317 ألفا و600 من المصابين.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 51 أسبوعا.