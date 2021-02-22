استطلاع: حزب كوري معارض يحصل على تأييد أكثر من الحزب الحاكم

شهدت المنافسة بين الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي، تقاربا في العاصمة الكورية الجنوبية سول، قبيل الانتخابات التكميلية لملء منصبي عمدتي سول وبوسان الشاغرين، المقرر إجراؤها في أبريل وفقا لاستطلاع حديث للرأي ظهرت نتائجه اليوم الاثنين.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الاستطلاع أجرته وكالة "ريال متر" المتخصصة في استطلاعات الرأي بناء على طلب من قناة "واي تي إن" الإخبارية على 3،010 شخصا تزيد أعمارهم عن 18 سنة في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 15 إلى 19 فبراير.وفي سول، ارتفعت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب المعارض بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه إلى 32.6%، بينما انخفضت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بمقدار 2.2 نقطة مئوية إلى 29.5%.وفي منطقة بوسان وأولسان وإقليم كيونغسانغ الجنوبي، ارتفعت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 36.1%، في حين تراجعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي بمقدار 2.4 نقطة مئوية إلى 25.6%. وبالتالي فإن الفجوة بين الحزبين بلغت 10.5 نقاط مئوية.وبلغت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب على الصعيد الوطني 31.8% بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية، بينما وصلت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي إلى 31.6% بتراجع قدره 1.4 نقطة مئوية.وذكرت الوكالة أن التفتيش غير القانوني من قبل وكالة الاستخبارات الوطنية تحت حكومة الرئيس الأسبق لي ميونج-باك، وظهور الخلاف علنا بين كبير المستشارين الرئاسيين للشؤون المدنية شين هيون-سو، ووزير العدل بارك بيوم-غيه وجلسات المناقشة حول الانتخابات التكميلية في سول وبوسان، قد تؤثر على نسب تأييد الأحزاب السياسية.ومن جانب آخر، انخفضت شعبية الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه إلى 40.6%، في حين ارتفعت نسبة الآراء السلبية حول أداء الرئيس مون بنسبة 1.4 نقطة مئوية إلى 56.1%.