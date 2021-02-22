الرئيس الجزائرى يستحدث 10 ولايات جديدة جنوبى البلاد

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، استحداث 10 ولايات جديدة، تضاف إلى الولايات الـ48 للبلاد.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم أنه "طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات".وأضاف البيان أن القرار يشمل ولايات تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، والمنيعة.وأوضح أنه تم تعيين كل من يوسف بشلاوي واليا لتيميمون، وعثمان عبد العزيز واليا لبرج باجي مختار، وعيسى عزيز بوراس واليا لأولاد جلال، وساعد شنوف واليا لبني عباس، وإبراهيم غميرد واليا لإن صالح، ومهدي بوشارب واليا لإن قزام، وناصر سبع واليا لتقرت، وبن عبد الله شايب الدور واليا لجانت، وعيسى عيسات واليا للمغير، وبوبكر لنصاري واليا للمنيعة.وأشار إلى أنه تم كذلك تعيين كل من عبد الكريم لعموري أمينا عاما لولاية تيميمون، ومحمد لنصاري أمينا عاما لولاية برج باجي مختار، وعبد الفتاح بن قرقورة أمينا عاما لولاية أولاد جلال، ومحمد شلف أمينا عاما لولاية بني عباس، وجيلالي يحمي أمينا عاما لولاية إن صالح، وربيع نقيب أمينا عاما لولاية إن قزام، وقاسي عمران أمينا عاما لولاية تقرت، وعبد العزيز جوادي أمينا عاما لولاية جانت، وكمال حاجي أمينا عاما لولاية المغير، ونور الدين رفسة أمينا عاما لولاية المنيعة.