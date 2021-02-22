سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 22-2-2021 فى البنوك المصرية

تباينت أسعار صرف العملات الخليجية اليوم الإثنين الموافق 22-2-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.عالميًا، استقرار سعر العملة الكويتية، أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.302 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 0.366 دينار، كما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى0.432 الين الياباني فاستقر عند مستوى 0.03 دينار.أما على المستوى المحلي، فحقق سعر الدينار الكويتي اليوم، ارتفاعًا أمام الجنيه، إذ بلغ متوسط سعر العملة الكويتية للشراء 51.30 جنيهًا وفقًا للبنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل استقرار الدينار في المصرف المتحد ليسجل للشراء 51.94.وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.كشفت مؤشرات البنك الأهلي الكويتي اليوم خلال التداولات الصباحية تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم، ليسجل للشراء 51.90 وللبيع 47.88، وفي البنك العربي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه اليوم للشراء 51.48 جنيه وللبيع 48.32، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 51.52.استقرار سعر الدينار الكويتي اليوموحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي اليوم استقرارًا نسبيًا ليسجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.31، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.95 جنيه وللبيع 48.39، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 48.75، وفي البنك التجاري الدولي استقر الدينار أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.70، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.00 جنيه وللبيع 48.70، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.57.ارتفاع سعر الدينار اليوم أمام الجنيهكما شهد سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاعًا في بعض البنوك أمام الجنيه المصري، ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.37، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.95 جنيه وللبيع 48.13، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 52.00 جنيه وللبيع 48.78، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 48.83، كما ارتفع الدينار اليوم ليسجل في بنك كريدي أجريكول مصر للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.59.