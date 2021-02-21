رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نور عبد السلام: فخورة بمشاركتي في «لؤلؤ» وشكرًا لكل مَن دعّمني

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:27 م
المطربة الشابة نور
المطربة الشابة نور عبد السلام
دعاء عبد المقصود
طباعة
أعربت المطربة الشابة نور عبد السلام والشهيرة بداليدا والتي تقدم الأداء الصوتي لمى عمر في مسلسل "لؤلؤ" عن سعادتها بنجاح العمل وردود الفعل الإيجابية حول موهبتها الغنائية وصوتها.

وقالت نور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي:"من الرائع أننا نكون في بلد عندها قدرة على إنتاج محتوى ترفيهي محترم جدًا.. مسلسل لؤلؤ فعلًا يخلينا كلنا فخورين بيه وبإنتاجه وبمخرجنا العزيز محمد سامي وبطلة العمل الممثلة الجميلة مي عمر اللي دايمًا مجتهدة وناجحة بأعمال متميزة وأدوار مختلفة».

وتابعت أن "مسلسل لؤلؤ بصراحة بينقل الإنتاج الدرامي في مصر لمنطقة تانية خالص وجديدة ومتميزة.. أنا كان ليه الشرف إن المخرج الكبير محمد سامي يقف جنبي ويشرفني بأني أغني في المسلسل لؤلؤ.. بصراحة أنا عاجزة عن شكره وإنه آمن بيا من أول يوم وآمن بصوتي وموهبتي إداني فرصة زي دي".

أضافت: "طول عمره معروف عنه إنه بيقف جنب المواهب ويساعدهم وكان ليه الشرف إنه يقف جنبي.. مسلسل لؤلؤ فرصة عمر مكنتش أحلم بيها وسعيدة جدًا إن ربنا كتبها لي ويارب دايمًا أكون عن حسن ظن الناس فيه وأكون دايمًا بقدم حاجة تضيف لأي عمل حتى لو حاجة صغيرة.. بشكر جدًا كل من وقف وهيقف جنبي عشان أحقق حلمي.

ومسلسل "لؤلؤ "بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وسلوى عثمان، هيدي كرم، ونجلاء بدر، والمسلسل قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.
نور عبد السلام: فخورة بمشاركتي في «لؤلؤ» وشكرًا لكل مَن دعّمني
نور عبد السلام: فخورة بمشاركتي في «لؤلؤ» وشكرًا لكل مَن دعّمني

موضوعات متعلقة

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نصائح لتجنب موجة الطقس السيء خلال الأيام القادمة

موعد عيد الأضحى 2021 والأجازات الرسمية حتى نهاية العام

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)