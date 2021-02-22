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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد ديفيد بيكهام وزوجته... لماذا يغازل الرجل المتزوج الفتيات؟

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:51 ص
ديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام
غادة موسى
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انتشرت صورة على مدار اليومين الماضيين لأسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام وهو يغازل فتاة وكانت زوجته بجانبه، الأمر الذي أثار غضبها وجرح كبريائها، ويظهر في الصور أيضا محاولاته من أجل إرضائها.

ومع الأسف ربما ليست المرة الأولي التي يقوم فيها بيكهام بمثل هذا الأمر، ولذلك يقدم لنا موقع "regain" لماذا يتغزل الرجال المتزوجون بفتيات أخريات؟

- يغذي رغبته في أن يكون مطلوبا

يغازل غالبية الرجال المتزوجين من أجل رغبتهم في أن يكونوا مطلوبين، فعلى الرغم من أنه متزوج، إلا أنه يريد تأكيدًا على أنه لا يزال جذابًا، ليس فقط في حياته الزوجية، يحتاج إلى تعزيز احترام الذات والأنا والثقة.

قد يكون أحد الأسباب أنه شعر بالرفض في علاقة سابقة أو عندما كان طفلًا، حيث تظهر الدراسات أن أدمغتنا تتعامل مع الألم الاجتماعي بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الألم الجسدي، بعبارة أخرى نحن نتألم عندما نشعر بالرفض أو عدم القبول.

- زواجه يفتقر إلى الألفة

هذا مشابه لحاجته إلى الشعور بالرغبة، قد لا يحظى بالاهتمام، وقد تكون هناك عدة أسباب وراء ذلك، بما في ذلك حقيقة أن الحياة مشغولة ومليئة بالمسؤوليات، والأطفال والعمل، لذلك هو يتطلع إلى ملئ هذا الفراغ من خلال المغازلة.

- المجازفة

يغازل بعض الرجال المتزوجين لأن الأمر محفوف بالمخاطر، إنهم يعلمون أنه خطأ وخطير ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة إذا تم القبض عليهم، وهنا يأتي دور الإثارة، والنابع من رغبته في خرق القواعد، ويحدث ذلك عندما يكون الزواج في حالة من الركود.
بعد ديفيد بيكهام وزوجته... لماذا يغازل الرجل المتزوج الفتيات؟
بعد ديفيد بيكهام وزوجته... لماذا يغازل الرجل المتزوج الفتيات؟
بعد ديفيد بيكهام وزوجته... لماذا يغازل الرجل المتزوج الفتيات؟
بعد ديفيد بيكهام وزوجته... لماذا يغازل الرجل المتزوج الفتيات؟
بعد ديفيد بيكهام وزوجته... لماذا يغازل الرجل المتزوج الفتيات؟
بعد ديفيد بيكهام وزوجته... لماذا يغازل الرجل المتزوج الفتيات؟
بعد ديفيد بيكهام وزوجته... لماذا يغازل الرجل المتزوج الفتيات؟
بعد ديفيد بيكهام وزوجته... لماذا يغازل الرجل المتزوج الفتيات؟

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