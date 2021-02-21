نجم ستار أكاديمي يخصص وقته للغناء في أفراح غير القادرين

الإنسانية لا تكمن فقط، في الماديات لكن هناك أشياء معنوية أثمن كثيرًا في الحياة، يمكن أن يكون صوت هذا بالفعل ما فعله محمود طعيمة مطرب ستار أكاديمي، الذي قرر أن يخصص جزء من وقته للغناء في أفراح غير المقتدرين.طعيمة بعشق الغناء منذ سن الثمانية، ولد في أطفيح بالجيزة، التحق بالموسم الثالث بستار أكاديمي، لكنه لم يكمل وسقط.يقول طعيمة لـ"الدستور":"في الوقت ده كان أخويا تعبان جدًا كان عنده ظروف صحية والوالد مقاول في إحدى دول الخليج ومش موجود هو أخويه من ذوي الاحتياجات الخاصة وكان حصله مس شيطاني وكنت قلقان عليه جدًا ومينفعش أسيب والدتي لوحدها وكان الجمهور واقف في ظهري جدًا وكان مقدر اللي انا فيه".خرج من المسابقة وبسبب حادث انقطع عن كل شيء 5 شهور ثم قام بإنتاج ألبوم لنفسه وبدأ يقوم بطرح كل أغنية على حدة.لم ييأس طعيمة وهو ابن عم الشاعر أمير طعيمة وواصل مشواره وذات يوم كان في حفلة ببني سويف مع حسن شاكوش وسمسم شهاب وفجأة صعد على المسرح رجل كبير في السن توقع أنه يريد أن يلتقط بجانبه صورة، لكن الرجل قال له: "أنا فرح بنتي الأسبوع اللي جاي وهى بتحبك جدًا وأنا قولتلها إني هجيبهولك وأنا والله يابني اتسلفت الفلوس دي عشان آجي اديهملك عربون للفرح ومش عايز أبقى صغير في عين بنتي"، لأوافق على الفور بدون تفكير ورغم أن الرجل منحه 2000 جنيه لكنه عندما ذهب للفرح أعادهم له هدية لفرح ابنته.وتابع "بعد حدوث هذا الموقف في عام 2016 قررت أن أخصص وقتي لأفراح لغير القادرين ".