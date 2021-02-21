رئيس الوزراء يبحث فض التشابكات الحكومية للأصول المؤجرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ للعمل على فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة.جاء ذلك بحضور وزراء التموين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء الأوقاف، الكهرباء الطاقة المتجددة، السياحة والآثار، التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة، التنمية المحلية، قطاع الأعمال العام، النقل، الزراعة، ومسئولي الجهات المعنية.استهل رئيس الوزراء اجتماعه بالإشارة إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بفض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل أي نزاع قائم بينها.وخلال الاجتماع، طرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عددًا من المقترحات لحل النزاعات وفض الاشتباكات بين الجهات الحكومية التي تتعلق بالأصول المؤجرة؛ سواء ما يخص منها بالأصول المستغلة، أو غير المستغلة، مشيرا إلى أنه قام بالتنسيق مع وزير العدل بهذا الشأن؛ لتشكيل لجان لفض النزاع بين الجهات الحكومية دون اللجوء للتقاضي.. مطالبا بعرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار عام بشأنها. وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد مذكرة عامة لعرضها على مجلس الوزراء، وعدم اللجوء للتقاضي بين الجهات الحكومية.